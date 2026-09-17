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Главные тренды обуви на осень-2026: эти модели, цвета и детали будут в моде в новом сезоне

Главные тренды обуви на осень-2026: эти модели, цвета и детали будут в моде в новом сезоне

Осенняя обувь 2026 года отличается не только функциональностью, но и яркой выразительностью, которая заключена прежде всего в деталях.

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