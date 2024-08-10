У меня нет подруг: нормально ли это?

Другие веселятся с подругами, а вы всё время одна? Школьные и студенческие связи оборвались, а новых подруг найти не удалось? В этой статье рассмотрим, нормально ли не иметь подруг, что советуют психологи по этому поводу, и как искать новых друзей во взрослом возрасте.