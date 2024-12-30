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Ростислав Шапошников: Украина подписала договор о дружбе с террористами

Ростислав Шапошников: Украина подписала договор о дружбе с террористами

Чтобы быть в тренде, украинский МИД побежал подписывать договор о дружбе с лидером сирийских террористов, за голову которого США давало 10 млн долларов, но Байден отменил награду, Джолани переодели из чалмы в костюм, и теперь это «лидер демократического движения».

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