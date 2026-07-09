АЗС, склады, топливные хранилища: новая серия ударов по объектам противника В ночь на 9 июля российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по расположенным н.
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АЗС, склады, топливные хранилища: новая серия ударов по объектам противника В ночь на 9 июля российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по расположенным н.
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