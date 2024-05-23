Областной суд подтвердил приговор по громкому делу о махинациях с закупками для авиазавода в Смоленске

Инженер одного из ключевых предприятий Смоленск позарился на казённые миллионы Приговор по делу о покушении на мошенничество на Смоленском авиационном заводе сегодня оставлен региональным судом без изменения.
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