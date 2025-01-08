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Царьград

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Русский штурмовик на мотоцикле вывез 12 раненых бойцов из Курахово

Русский штурмовик на мотоцикле вывез 12 раненых бойцов из Курахово

Боец с позывным "Катранг" занимался транспортировкой раненых военных с поля боя.Штурмовик отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск на мотоцикле вывез с поля боя 12 раненых сослуживцев.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЯ ему❤️Настоящий МУЖИК👍😘Храни Его Бог🙏
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17 час.
Zоя Аниканова
Храни тебя Господь и Матерь Богородица🙏, дорогой наш Герой💋💋💋🙏🙏🙏🙏🙏
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17 час.

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