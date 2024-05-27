Суд оштрафовал «Иви.ру» на 1,2 млн рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис «Иви» на 1,2 миллиона рублей за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ*.
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