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Суд оштрафовал «Иви.ру» на 1,2 млн рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*

Суд оштрафовал «Иви.ру» на 1,2 млн рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис «Иви» на 1,2 миллиона рублей за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ*.

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