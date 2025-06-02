«Челси» и Делап согласовали контракт на 6 лет. Форвард «Ипсвича» прошел часть медосмотра в лондонском клубе

Соглашение форварда «Ипсвича» с «синими» будет рассчитано до 2031 года. Сообщалось, что «Челси» активирует пункт об отступных 22-летнего игрока молодежной сборной Англии в размере 30 млн фунтов, а сам Делап уже прошел первую часть медосмотра в лондонском клубе.