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Аргументы недели

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Вакцины от гриппа полностью обновлены: в Минздраве объяснили причину

Вакцины от гриппа полностью обновлены: в Минздраве объяснили причину

У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, заявили в Минздраве. «В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», — сообщил журналистам директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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