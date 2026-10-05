Вакцины от гриппа полностью обновлены: в Минздраве объяснили причину

У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, заявили в Минздраве. «В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», — сообщил журналистам директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов.