«Мужу сказала, что случился выкидыш, а мне призналась, что сделала аборт, потому что ее 13-летняя дочь против беременности!» – рассказывает про сестру Варвара— …Муж у нее замечательный, что называется, такой один на миллион, – делится тридцатипятилетняя Варвара.