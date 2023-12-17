«Мужу сказала, что случился выкидыш, а мне призналась, что сделала аборт, потому что ее 13-летняя дочь против беременности!» – рассказывает про сестру Варвара— …Муж у нее замечательный, что называется, такой один на миллион, – делится тридцатипятилетняя Варвара.
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