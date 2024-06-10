Матвиенко после выборов в ЕП заявила о несостоятельности Макрона и Шольца

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко после выборов в Европарламент заявила о несостоятельности президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца как политиков.
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