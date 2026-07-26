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Казахстан заговорил о «заморозке» конфликта, какой ответ дал Кремль

Казахстан заговорил о «заморозке» конфликта, какой ответ дал Кремль

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил о необходимости рассмотреть возможность заморозки российско-украинского конфликта и возвращения к переговорному процессу.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Дозамораживали, хватит!
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