Казахстан заговорил о «заморозке» конфликта, какой ответ дал Кремль

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил о необходимости рассмотреть возможность заморозки российско-украинского конфликта и возвращения к переговорному процессу.
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