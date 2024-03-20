Великобритания вводит меры против злоупотреблений на крипторынке

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) заявил, что новые меры по борьбе с махинациями на рынке криптовалют будут требовать от всех участников выявления и пресечения неправомерных действий, таких как торговля с использованием инсайдерской информации о внутренних процессах компаний и манипулирование курсами.