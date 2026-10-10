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Царьград

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Пассажиров 23 рейсов в Нижнем Новгороде отправят в Москву автобусами

Пассажиров 23 рейсов в Нижнем Новгороде отправят в Москву автобусами

Авиакомпании пересаживают на автобусы часть пассажиров рейсов, которые должны были прибыть в Москву, но приземлились в Нижнем Новгороде из-за временных ограничений в столичном авиаузле.

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