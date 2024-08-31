С начала года в астраханских лесах зафиксировали почти 150 правонарушений

В основном, нарушители мусорят, разводят костры, незаконно пасут скот. По информации региональной Службы природопользования, с начала года инспекторы провели более 760 мероприятий по патрулированию территории лесного фонда Астраханской области.
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