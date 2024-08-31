Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    для ветерана (с 41 по 46) что -то не видно боевых орденов, да и медали в большинстве юбилейные, даже "за боевые заслу...В Астраханской об...
  • Вовладар Даров
    Об этой сногсшибательной новости должна знать вся Россия?На одной из улиц ...
  • Eduard
    У нас не давно тоже пару раз звонили всё обставляли про ДДП,мы их послали куда надо!В Астрахани пенси...

С начала года в астраханских лесах зафиксировали почти 150 правонарушений

С начала года в астраханских лесах зафиксировали почти 150 правонарушений

В основном, нарушители мусорят, разводят костры, незаконно пасут скот. По информации региональной Службы природопользования, с начала года инспекторы провели более 760 мероприятий по патрулированию территории лесного фонда Астраханской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх