Вера Сотникова устроила подставу для звезд «Битвы экстрасенсов»

Актриса Вера Сотникова устроила настоящее испытание для экстрасенсов. Четверо сильнейших экстрасенсов в 24 сезоне «Битвы экстрасенсов» — Александр Саков, Максим Левин, Лиза Петрова и Артем Краснов — столкнулись с заданием помочь маленькой деревне в Новосибирской области, страдающей от частых пожаров.