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Крымский депутат Шеремет обвинил США в нежелании указать заказчиков теракта в «Крокусе»

Крымский депутат Шеремет обвинил США в нежелании указать заказчиков теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по противодействию коррупции Михаил Шеремет счел отказ США от содействия в сфере безопасности нежеланием указать на настоящих заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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