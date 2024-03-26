Крымский депутат Шеремет обвинил США в нежелании указать заказчиков теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по противодействию коррупции Михаил Шеремет счел отказ США от содействия в сфере безопасности нежеланием указать на настоящих заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
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