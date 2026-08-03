В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники полиции и общественники провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудник ОМВД России «Губкинское» совместно с представителем Общественного совета при ОМВД традиционно присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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