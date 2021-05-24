Скрытности больше нет: подлодки привычного нам вида обречены

Славянская доктринаПолитикаСкрытности больше нет: подлодки привычного нам вида обреченыАлександр Тимохин Оказавшуюся в зоне работы западных противолодочных сил подлодку почти гарантированно уничтожат.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСтарый домик в селе. За окном тишина. Вечереет. Луна из-за тучи видна. Отложив все дела и, присев за столом, В доме бабка беседует с рыжим котом. Приходила к ней гостья сегодня с утра. Говорила, что в путь собираться пора. Но для Смерти противна людей суета. Не пойдёт, так забрать обещала кота. - Только день, - говорила, - на сборы тебе. Ровно в полночь мы встретимся в этой избе. И исчезла, оставив её выбирать, Хоронить ей кота, иль самой помирать. - Что же делать нам друг? Без тебя мне не жить. С кем же буду вот так по душам говорить? Старый кот, ты один не протянешь и дня. Нет зубов. С голодухи помрёшь без меня. Возвратилась в ночи, говорит: - Отвечай! Я не в гости пришла, чтобы пить с вами чай. Тороплюсь. Смерть, обычно, клиентов не ждёт. Говори, ты со мною пойдёшь или кот? И вздохнула старушка: - В преддверье зари, забирай нас двоих, только разом бери. Я надеюсь, в раю или в месте другом, С моим рыжим котом мы друг - друга найдём. Хохотала костлявая криком совы: - Только Жизнь есть и Смерть… и, конечно же, Вы. Рая нет и цветов, ада нет и огня. Заберу вас двоих, раз так просишь меня! Будет кот твой с тобой, я сведу вас опять В жизни новой, коль сможешь его ты узнать. По глазам, по усам, иль ещё как-то там… Вместе сможете быть. Я вам шанс этот дам. ****** Если с улицы дочь вам притащит кота… Не спешите ругать. Жизни бег - суета. Смерть обычно не лжёт, её совесть чиста. Может, это старушка узнала кота. Лана ЛэнцКомментировать
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