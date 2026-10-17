Истребители F-16 ВВС Румынии ликвидировали два БПЛА в воздушном пространстве государства. Об этом заявили в минобороны страны на сайте ведомства.
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