Синоптик Тишковец: погода в зоне СВО в апреле будет благоприятна для боев

Погода в зоне специальной военной операции на Украине в апреле будет благоприятной для боевых действий: температура поднимется на четыре градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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