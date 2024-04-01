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Синоптик Тишковец: погода в зоне СВО в апреле будет благоприятна для боев

Синоптик Тишковец: погода в зоне СВО в апреле будет благоприятна для боев

Погода в зоне специальной военной операции на Украине в апреле будет благоприятной для боевых действий: температура поднимется на четыре градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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