Эндокринолог Алтунина предупредила о вреде месячной диеты на гречке и куриной грудке

Врач-диетолог и эндокринолог «СМ-Клиники» Анастасия Алтунина рассказала «Газете.Ru», что диета, основанная только на гречке и куриной грудке, может быть вредна для здоровья, несмотря на свою популярность среди худеющих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии