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Эндокринолог Алтунина предупредила о вреде месячной диеты на гречке и куриной грудке

Эндокринолог Алтунина предупредила о вреде месячной диеты на гречке и куриной грудке

Врач-диетолог и эндокринолог «СМ-Клиники» Анастасия Алтунина рассказала «Газете.Ru», что диета, основанная только на гречке и куриной грудке, может быть вредна для здоровья, несмотря на свою популярность среди худеющих.

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