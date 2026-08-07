⚡️По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Петровском и Кировском районах все трансформаторные подстанции запитаны.
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⚡️По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Петровском и Кировском районах все трансформаторные подстанции запитаны.
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