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Ахметов об Акинфееве и Сафонове: «Не думаю, что идет гонка. Игорь уже всем все доказал. Матвею еще предстоит доказать»

– Последние 2-3 года Сафонова часто сравнивали с Акинфеевым, временами даже ставя его выше Игоря. Сейчас Матвей отпустил Акинфеева вперед? – Я не думаю, что идет какая-то гонка.

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