Сегодня шаурма является одним из самых распространенных фастфудов по всему миру, однако это блюдо имеет богатую историю и множество нюансов приготовления.

﻿﻿Рецепт шаурмы появился много веков назад, а его родиной считается город Дамаск. С тех пор блюдо претерпело множество изменений, но сохранило свою основу – мясо, приготовленное на гриле и завернутое в лаваш или лаваш с добавлением сочных овощей и зелени.