Ванилла SU
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Ванилла SU

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Сегодня шаурма является одним из самых распространенных фастфудов по всему миру, однако это блюдо имеет богатую историю и множество нюансов приготовления.

Сегодня шаурма является одним из самых распространенных фастфудов по всему миру, однако это блюдо имеет богатую историю и множество нюансов приготовления.

﻿﻿Рецепт шаурмы появился много веков назад, а его родиной считается город Дамаск. С тех пор блюдо претерпело множество изменений, но сохранило свою основу – мясо, приготовленное на гриле и завернутое в лаваш или лаваш с добавлением сочных овощей и зелени.

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