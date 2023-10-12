Наши силовики уже не раз открытым текстом сообщали о пресечении попыток террористической организации "Украина" взорвать идущий по дну Чёрного моря газопровод "Турецкий поток" примерно так же, как их наниматели – Соединённые Государства Америки – год назад взорвали проложенный по дну Балтики "Северный поток".