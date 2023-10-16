Новый геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует мгновенные загрузки при быстром перемещенииФункция быстрого перемещения Marvel’s Spider-Man 2была показана с помощью небольшого видеоролика, который подтверждает, что загрузка происходит действительно мгновенно, независимо от выбранной области карты.
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