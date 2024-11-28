Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.
"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло
Комментарии
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ВераВерная
В статье много интересной информации. Даже уже некоторые фамилии названы, причастных к преступным деяниям, что в ЕЦ происходят. Есть всё же надежда, что Жога эту тему додавит. Разгонит это соросовское гнездо врагов России.
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15 час.
Ингерман Ланская
теперь могут прислать какого-нибудь мойшу джугашвиля или яшу ульянова или сару андропову.... потомки савейских фюреров все там...
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11 час.
Ингерман Ланская
попутно предлагаем - открыть в сарае на Красной площади пив-бар, а хозяина поставить у входа - швейцаром
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11 час.
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