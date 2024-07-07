В тропических лесах Вьетнама нашли новый вид змей с синими губами

Научная группа Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова под руководством герпетолога Сабиры Идиятуллиной провела исследования в юго-восточной части Вьетнама и обнаружила новый вид змей, относящийся к семейству гадючьих.
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