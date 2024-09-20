В ХМАО СИБУР инвестирует в производство почти 30 миллиардов рублей

Компания СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО и поставляет сырье на завод по производству полимеров «Запсибнефтехим» в Тобольске.
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