Падение ETH/BTC может достичь дна

Ethereum (ETH) демонстрирует устойчивость на фоне недавних рыночных потрясений. Несмотря на 25% снижение стоимости в третьем квартале и достижение исторического минимума по отношению к Bitcoin (BTC), ETH удалось восстановиться после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на прошлой неделе.