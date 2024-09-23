Падение ETH/BTC может достичь дна

Ethereum (ETH) демонстрирует устойчивость на фоне недавних рыночных потрясений. Несмотря на 25% снижение стоимости в третьем квартале и достижение исторического минимума по отношению к Bitcoin (BTC), ETH удалось восстановиться после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на прошлой неделе.
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