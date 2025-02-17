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Какие способы продлить жизнь могут быть доступны даже при скромных доходах

Какие способы продлить жизнь могут быть доступны даже при скромных доходах

Существуют способы продлить жизнь, которые не только не требуют затрат, но и позволяют экономить. Кардиолог Алексей Утин напомнил в Telegram, что простым и доступным секретом долголетия является поддержание привычки быть физически активным человеком.

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