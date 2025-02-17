Какие способы продлить жизнь могут быть доступны даже при скромных доходах

Существуют способы продлить жизнь, которые не только не требуют затрат, но и позволяют экономить. Кардиолог Алексей Утин напомнил в Telegram, что простым и доступным секретом долголетия является поддержание привычки быть физически активным человеком.
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