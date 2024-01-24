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Глава Якутии цитатой Путина призвал жителей не выходить на митинг после резонансного убийства

Глава Якутии цитатой Путина призвал жителей не выходить на митинг после резонансного убийства

В Якутске убили 26-летнего мужчину, в преступлении заподозрили уроженца ТаджикистанаГлава Якутии Айсен Николаев призвал жителей не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг после убийства местного жителя.

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