БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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The Daily Mail: Россия готовится начать прямые военные действия против Британии

The Daily Mail: Россия готовится начать прямые военные действия против Британии

Москва в полной мере готова призвать к ответственности Британию за участие в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ.

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Комментарии
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ВГ
Вадим Голышев
Благодаря руководителям нашего государства, политикам и ген. штабу, мы ведем войну путем уничтожения нашего народа. Западная часть Украины не имеет эшелонированную оборону, подобной той, что создали за десяток лет на Востоке. &quot;Умный в гору не пойдет - умный гору обойдет&quot; - не про наш генштаб. Приходится уничтожать города на территории, ставшей своей и называть это освобождением. Почему, оценив стратегическую ошибку, мы не развернули военные действия по западной части Украины до Приднестровья и далее к Одессе? Какую часть армии ВСУ пришлось бы Киеву перебросить на западный фронт? Необходимо отрезать Украину от Черного моря. В идеале, Днепр должен быть только российской рекой. Но мы, &quot;методом бульдозера&quot;(прямая речь Герасимова, по другому не умеет) освобождаем свои территории. Не уничтожаем, в полной мере, логистику (туннели, мосты и т.д.), заводы, энергетику. Убрали с ТВД лучшего командарма-логика Суровикина и Попова. Приняли правила войны, навязанной нам Европой и США. Т.е., там, где у них явное преимущество. &quot;Старлинк&quot;-разведка, связь, информация. Мы никогда не достигнем паритета в спутниках и в технологиях. Количество поставок дронов и др. летательных аппаратов у Киева будет намного больше, чем у нас. Только Британия намерена поставить Украине в 2026 г. до 120 000 дронов и ракет. Технологически мы борьбу с Западом не выиграем. Им невыгодно использовать ядерное оружие. Либо проиграют, либо (при участии США, а они не вступят) не выиграет никто. 150 млн. в России и 1,5 млрд. у противной стороны. Ни экономически, ни людскими ресурсами (латиносы для Украины/Европы обходятся в 1 500 - 3 000 $ за штуку) мы противостоять не сможем. Тогда, зачем нам ТЯО? Те, кто с разных площадок убеждают нас, что отвечать ТЯО нам нельзя - не заблуждаются. Это враги. Вы будете защищаться от десятикратного превосходящего противника голыми руками (потому, что у них тоже только руки), когда у вас есть оружие, дающее возможность победить, а за спиной ваша семья... &quot;Карфаген должен быть разрушен&quot;. Достаточно уничтожить ВМ базу в Шотландии (ЯО) и 7-8 мощных ударов по стратегическим объектам Англии (с крупной потерей военных и, трансокеанские кабеля /в запасе/), чтобы навсегда вывести из противостояния серьезного противника, у которого не останется ни возможностей ни желания продолжать гадить России. От Британии отойдут ряд колоний, экономика существенно просядет. Она перестанет быть политически сильным игроком. &quot;Карфаген должен быть разрушен&quot;. Необходимо уничтожить логово противника (сразу бы прекратилась помощь Украине и, максимум, через 3-5 месяцев - капитуляция...), а не размениваться на Украину, Германию, Францию, Польшу, Прибалтику, и т.д... После чего, вряд ли какая из стран Коалиции не усвоит урок. Тогда и санкции падут, и замороженные средства вернут и репарационную копеечку выдавим. Главное, сохраним жизни наших людей, остановим падение экономики и поднимем имидж России. Надо понимать, - Запад будет идти до конца. Лица, которые корчат из себя филантропов и пацифистов имеют личный интерес. Они не заинтересованы в победе России. Мы теряем время, а с ним людей, ресурсы, друзей /страны/. Чем отличается СВО от войны? Ответственностью и наказанием, где итогом может быть расстрел. У Израиля с Ливаном -война, у нас - СВО (сравните масштабы). Чушь, что любые войны заканчиваются за столом переговоров. ВОВ - победа и ультиматум. У олигархов нет Родины - есть личные интересы - у народа России - Родина. Руководство страны это прекрасно понимают, но у них свои цели. &quot;Карфаген должен быть разрушен&quot;.
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