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Россия из-за санкций не может оплатить взносы во Всемирную продовольственную программу

Россия из-за санкций не может оплатить взносы во Всемирную продовольственную программу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг, 15 сентября, заявил, что санкции Запада не позволяют России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, – сообщают СМИ.

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