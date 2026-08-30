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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин об усилении «Ак Барса»: «Гусева все знают, он один из лидеров. Но надо смотреть на баланс – на какую роль приходит игрок, какие будут партнеры»

Главный тренер «Ак Барса»  Анвар Гатиятулин  высказался о возможности подписать форварда Никиты Гусева .

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