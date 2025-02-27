Андрей Травников закрепил позиции в первом национальном рейтинге губернаторов-2025

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал первое в 2025 году исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ по результатам работы за январь и февраль.
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