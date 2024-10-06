🇺🇦Вот так сейчас выглядит "добровольно-принудительная" могилизация на Украине☠️ Утро мужик начал не с кофе😁 📍г.
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🇺🇦Вот так сейчас выглядит "добровольно-принудительная" могилизация на Украине☠️ Утро мужик начал не с кофе😁 📍г.
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