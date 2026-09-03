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Google извлекает память DDR4 из своих списанных серверов, чтобы использовать её снова в новых ЦОД

Google извлекает память DDR4 из своих списанных серверов, чтобы использовать её снова в новых ЦОД

Экономия сегодня выглядит именно так Кризис на рынке памяти привёл к тому, что Google, как сообщает ресурс Chinaflashmarket, повторно использует память DDR4 в новых серверах для работы с ИИ.

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