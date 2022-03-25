В Хабаровском крае техника времён Второй мировой войны передислоцирована на аэродром «Калинка» для участия в тренировках Парада Победы

Торжественный проезд исторических образцов военной техники состоится во главе механизированной колонны 9 мая на площади Ленина-главной площади краевой столицы.
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