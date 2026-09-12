Путин предупредил Европу о войне с Россией при вводе войск на Украину

Президент России Владимир Путин предельно жёстко обозначил позицию Москвы по вопросу возможного размещения европейских военных на территории Украины.
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