Обвиняемый в подрыве машины Серебряков интересовался украинскими корнями

Родители Евгения Серебрякова, которого подозревают в теракте в Москве, поделились с изданием RussiaToday, что он ещё в период учёбы в университете интересовался своей родословной, после чего стал в соцсетях указывать свою фамилию на украинском языке.
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