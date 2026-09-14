Финляндия присоединится к французскому проекту продвинутого ядерного сдерживания

Финляндия решила присоединиться к продвигаемому Францией проекту продвинутого ядерного сдерживания. Об этом говорится в совместном заявлении руководства двух стран, которое опубликовано на сайте Елисейского дворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военнопленный Вол...
- Каллас: США полто...
- Зеленский: нужны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым