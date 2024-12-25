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Царьград

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После жалоб нижегородцев был задержан "чёрный ассенизатор"

После жалоб нижегородцев был задержан "чёрный ассенизатор"

Официальный пункт приема находится в 20 минутах езды на Гребном канале.В Нижнем Новгороде задержан "черный ассенизатор" после получения жалоб от местных жителей.

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