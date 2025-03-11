В подмосковном Раменском из-за падения обломков дрона на дом повреждены не менее семи квартир

Эвакуировали 12 человек Минимум семь квартир повреждены в подмосковном Раменском при падении обломков беспилотных летательных аппаратов на жилой дом, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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