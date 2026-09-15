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Царьград

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"У нас всё есть": эксперты оценили идею создания биотоплива из зерна

"У нас всё есть": эксперты оценили идею создания биотоплива из зерна

По их словам, даже в странах, где такая практика развита, доля биотоплива в продажах невелика.Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Россия не перейдет на биотопливо из зерна.

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