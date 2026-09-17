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Мировое обозрение

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Российская компания «Квантум парк» запустила продажи квантовых компьютеров

Российская компания «Квантум парк» запустила продажи квантовых компьютеров

Российские научные и образовательные организации получили возможность покупать квантовые компьютеры напрямую.

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