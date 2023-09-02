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Райымбек Орынбай проведет бой в лиге АСА

14 сентября в рамках турнира АСА Young Eagles в Ростове пройдет бой экс-чемпиона NAIZA Райымбека Орынбая (7-5) против россиянина Николая Киоссе (6-2).

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