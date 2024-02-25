Видео: Российская ракета ударила по эшелону ВСУ в Константиновке

Согласно сообщению военного журналиста Руденко в его Telegram-канале, железнодорожная станция в Константиновке в ДНР, где происходила разгрузка и поставка боеприпасов и амуниции для нужд ВСУ, подверглась сильному ракетному удару от Вооруженных Сил Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии