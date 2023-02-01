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Президент Байден заявил, что вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами США после пребывания у власти Трампа

Президент Байден заявил, что вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами США после пребывания у власти Трампа

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что он вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами Соединенных Штатов после пребывания у власти Дональда Трампа.

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